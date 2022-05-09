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    Konya'da ev sahibi kiracısını öldürdü

    Konya'da fatura meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi, kiracısını tüfekle vurdu.
    • 09.05.2022 - 23:39
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    Konya'da ev sahibi kiracısını öldürdü

    Saat 20.30 sıralarında Konya'nın Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerindeki iki katlı müstakil evin birinci katında oturan F.M. ve oğlu Hüseyin M. (31) ile ikinci katta oturan kiracıları olan Mevlüt Kapan (35) arasında faturaları ödemediği iddiası ve sürekli sorunların oluşması nedeniyle tekrar tartışma çıktı.

    Tüfekle ateş etti

    Tartışma sırasında Hüseyin M., evinden getirdiği tüfek ile havaya bir el ateş ettikten sonra kiracısı Mevlüt Kapan ve olay yerinde bulunan Mehmet Ali G'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, olayda ağır yaralanan kiracı Mevlüt Kapan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Devlet Hastanesine, parmağından yaralı Mehmet Ali G. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Hayatını kaybetti

    Mevlüt Kapan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, parmağından yaralanan Mehmet Ali G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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    Ev sahibi tüfekle birlikte teslim oldu

    Cinayeti işleyen ev sahibi Hüseyin M. ise karakola giderek suç aleti tüfekle birlikte teslim oldu. Burada gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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