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    Konya'da evde mahsur kalan hastaya, karı aşarak ilaçları verildi

    Kar yağışı ve tipi nedeniyle evinde mahsur kalan Parkinson hastası Kerim Erol'a kullandığı ilaçları, kar temizleme aracındaki ekipler tarafından ulaştırıldı.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 17:52
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    Konya'da evde mahsur kalan hastaya, karı aşarak ilaçları verildi

    Konya'da cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

    Kent merkezinde 30 santimetreye, yüksek kesimlerde de 2 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı nedeniyle özellikle hastalar, evlerinden çıkamadı.

    Güneysınır ilçesi Ağras Mahallesi'nde oturan, Parkinson hastası Kerim Erol da yaklaşık 1 metreyi bulan kar nedeniyle evinde mahsur kaldı.

    KIZI, DURUMU BELEDİYEYE BİLDİRDİ

    Erol, kullandığı ilaçları eczaneden almak için evinden çıkamayınca kızı da Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp durumu bildirdi.

    KÜREME ARACIYLA TESLİM EDİLDİ

    Belediyenin Fen İşleri 5'inci Bölge Şefliği'ne bağlı Bozkır Sarıoğlan Hareket Merkezi'ndeki ekipler, eczaneden ilaçları alıp, kar temizleme aracıyla Erol'a teslim etti.

    Konya'da evde mahsur kalan hastaya, karı aşarak ilaçları verildi VİDEO

    Konya da evde mahsur kalan hastaya, karı aşarak ilaçları verildi #1

    Konya da evde mahsur kalan hastaya, karı aşarak ilaçları verildi #2

    Konya da evde mahsur kalan hastaya, karı aşarak ilaçları verildi #3

    Konya da evde mahsur kalan hastaya, karı aşarak ilaçları verildi #4


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