Konya'da eve girmesini söyleyen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Konya'nın Karatay ilçesinde 19 yaşındaki Uğur A., eve girmesini isteyen ağabeyi Rahim A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından ağabeyini bıçaklayarak kaçan Uğur A., kısa sürede yakalandı.

Saat 20.50 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyat Hamza Sokak'ta meydana gelen olayda Rahim A., iddiaya göre evlerinin önündeki kardeşi Uğur A.'ya içeri girmesini söyledi.

AĞABEYİNİ BIÇAKLAYARAK KAÇTI

Uğur A. da eve girmeyeceğini söylemesi üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur A., ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan Rahim A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

YAKALANAN ZANLI: TARTIŞIP KAVGA ETTİK

Olay yerinden kaçan Uğur A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Uğur A.'nın ifadesinde "Ağabeyim içeri girmemi söyledi. Ben de girmeyeceğimi söyleyince tartışıp, kavga ettik.'' dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

















