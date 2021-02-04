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    Konya'da evinde yangın çıkınca hastanelik oldu

    6 katlı binanın en üst katında oturan Turan Avcı, evinde çıkan yangının ardından dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Avcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 10:39
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    Konya'da evinde yangın çıkınca hastanelik oldu

    Konya Merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Ahmet Haşim Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın en üst katındaki daireden dumanlar yükselmeye başladı.

    Saat 04.30 sıralarında çıktığı ve henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark edenler, itfaiyeye bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    DUMANLARIN ARASINDAN ÇIKARILDI

    Müdahale sırasında eve giren itfaiye eri, dumandan etkilenen Türkan Avcı'yı kurtardı.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Avcı'nın, hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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