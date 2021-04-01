Sevdiği kızın kendisine verilmemesi üzerine çılgına dönen genç, tabancayla açtığı ateş sonucu kızın dedesini ve yaşanan boğuşma sırasında kendisini vurarak yaraladı.

Konya'da yaklaşık bir hafta önce ailesi ile birlikte sevdiği kızı istemeye giden M.Ö.'nün (23), olumsuz cevap aldığı aileyi tehdit etmeye başladığı iddia edildi.

M.Ö., dün akşam saatlerinde sevdiği kızın evini kurşunlayıp kaçtı.

İKİNCİ KEZ GELİP KIZIN DEDESİNİ VE KENDİSİNİ VURDU

Bugün tekrar evin önüne gelen M.Ö., eve yine ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu kızın dedesi O.G. (77) ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Kendisine çevredekilerin ve kızın akrabalarının müdahale etmesi üzerine yaşanan arbedede M.Ö., bu kez de kendisini bacağından vurdu.

Konya'da evlenmek istediği kızın dedesini vurdu VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ö. ve O.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından farklı hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kızın babaannesi Hacer Ö. de olayla ilgili konuşarak, “Akşam gelmiş, kapıya vurmuş. Pencereye kurşun sıktı biz yine şikayetçi olmadık. Baktım biraz önce kapıya yine geldi. Oğlum belanı bulma git evine dedik 'ben konuşacağım' dedi. Amcası da buradaydı. Amcası boğazını tuttu buraya geldiler kan da orada. Diğer yaralanan kızın dedesi, babası yok.” ifadelerini kullandı.