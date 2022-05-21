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    Konya'da FETÖ'nün finans ağına operasyon: 24 gözaltı

    Yeniden yapılanmaya gittiği iddiasıyla devam eden soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY operasyonunda 24 kişi gözaltına alınırken, 15'i tutuklandı.
    • 21.05.2022 - 11:26
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    Konya'da FETÖ'nün finans ağına operasyon: 24 gözaltı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ/PDY’nin yeniden yapılanmaya gittiği iddiasıyla devam eden soruşturmalar kapsamında Konya ve Ankara’da operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 24 kişi gözaltına alındı.

    Finans ayağı çökertildi

    Şüphelilerin, mütevelli denilen esnaflık yapan kişiler aracılığıyla örgüte finansal destek sağladığı, haklarında adli işlem yapılan örgüt üyeleri veya yakınları ile sokak, park gibi kalabalık ortamlarda buluşmalar yaparak para verdiği, örgütün ‘muavenet’ olarak adlandırdığı maddi yardımlarda bulunduğu tespit edildi.

    15 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Konya da FETÖ nün finans ağına operasyon: 24 gözaltı #1

    Konya da FETÖ nün finans ağına operasyon: 24 gözaltı #2


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