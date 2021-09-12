Konya’da Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Filistin uyruklu gençten, 3 Eylül Cuma gününden beri haber alınamıyor. Gencin, zorla bir araca bindirilerek, kaçırıldığı ifade ediliyor.

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf öğrencisi Filistin uyruklu Muhammed Salhab (24), çalıştığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden evine geldi.

3 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde tekrar evden çıkan Salhab'dan bir daha haber alınamadı.

ARKADAŞLARI KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Arkadaşları, bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, Muhammed Salhab’ın gidebileceği yerleri kontrol ederek, geniş çaplı bir araştırma başlattı.

ZORLA BİR ARACA BİNDİRİLİP, KAÇIRILDI

Yapılan arama sonrasında çevredeki görgü tanıklarının ilk ifadesinde Salhab'ın Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde zorla bir araca bindirilerek olay yerinden kaçırıldığı yönünde oldu.

İfadeler doğrultusunda çalışmaları hızlandıran ekiplerin, Konya ve çevresinde aramalarına devam ettiği öğrenildi.

“GRİ BİR ARAÇ GELMİŞ, İÇERİSİNDEN DÖRT KİŞİ İNMİŞ”

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Filistin uyruklu Muhammed Salhab'ın okul arkadaşı Filistinli Halit O., “Muhammed ile en son perşembe günü mesai bitiminde saat 5 gibi karşılaştık, hastanenin önünde oturduk biraz muhabbet ettik. Ondan sonra ben eve geçtim. Kendisi ise nöbetçiydi acilde, devir almaya geçti. O gün mesaiyi bitirmiş, sabah haberi geldi Muhammed’den haber alamıyoruz diye. Cuma günü Cuma namazına yakın bir saatlerde kaçırılmış. Bize gelen bilgiye göre, gri bir araç gelmiş içerisinden dört kişi inmiş zorla arabaya bindirmeye çalışmışlar. Daha sonra araç biraz daha ilerlemiş ve ileriden araca iki kişi daha binmiş ve araç Ankara yoluna doğru devam etmiş.” dedi.

“GÖREN YA DA DUYAN OLURSA YETKİLİLERE BİLDİRSİNLER”

Halit O., “Muhammed kardeşimiz çok iyi bir insandı. Kendisi dört dörtlük bir insandı diyebilirim. Hiç kimse ile bir husumeti veya sorunu yoktu bizim bildiğimiz. Hükümet yetkililerinden bir ricamız Muhammed bize en kısa zamanda sağ salim bir şekilde dönsün. Muhammed kardeşimizi gören ya da duyan olursa bütün vatandaşlarımızdan bir tek isteğimiz bu durumu yetkililere bildirsinler.” şeklinde çağrıda bulundu.