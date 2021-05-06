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    Konya'da firari dolandırıcı yakalandı

    Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Konya'da yakalandı.
    • AA
    • 06.05.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 13:49
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    Konya'da firari dolandırıcı yakalandı

    Konya Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan firari 24 yaşındaki Umut Ç.'nin Konya'da bir evde saklandığını tespit etti.

    Harekete geçen ekipler, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Emiroğlu Sokak'taki eve yaptıkları baskında Umut Ç.'yi gözaltına aldı.

    11 SUÇ KAYDI VAR

    Umut Ç.'nin; Bursa, Ankara, İzmir, Elazığ ve Kastamonu'daki mahkemelerce, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan arandığı, 11 suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Konya da firari dolandırıcı yakalandı #1

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