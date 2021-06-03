- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da freni patlayan kamyon beyaz eşya dükkanına girdi
Konya'da freni patlayan kamyon beyaz eşya dükkanına girdi
Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon beyaz eşya dükkanına girerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
- İHA
- 03.06.2021 - 17:07
- Güncelleme : 03.06.2021 - 17:10
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Abdul B. idaresindeki 42 R 0816 plakalı hafriyat yüklü olduğu belirlenen kamyon, yokuş aşağı indiği sırada freni patlayınca, kontrolden çıktı.
3 OTOMOBİL VE 1 MOTOSİKLETİ EZDİ
Hızla yokuş aşağıya inen kamyon, 3 otomobili ve 1 motosikleti ezdikten sonra beyaz eşya satılan iş yerine girdi.
Dükkana girmesiyle durabilen kamyonun kabinde sıkışan sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı.
İŞ YERİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı.
Kaza sonrası iş yerinde ve araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.