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Konya'da freni patlayan kamyon beyaz eşya dükkanına girdi

Konya'da freni patlayan kamyon beyaz eşya dükkanına girdi

Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon beyaz eşya dükkanına girerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.