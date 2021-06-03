Euro
10.5619
0.61%
Dolar
8.6932
1.17%
Altın
523.6
-0.69%
Borsa
1.421
-0.72%
Bitcoin
335.502
3.55%
EXEN Coin
33.16
0.18%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Konya'da freni patlayan kamyon beyaz eşya dükkanına girdi

    Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon beyaz eşya dükkanına girerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da freni patlayan kamyon beyaz eşya dükkanına girdi

    Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Abdul B. idaresindeki 42 R 0816 plakalı hafriyat yüklü olduğu belirlenen kamyon, yokuş aşağı indiği sırada freni patlayınca, kontrolden çıktı.

    3 OTOMOBİL VE 1 MOTOSİKLETİ EZDİ

    Hızla yokuş aşağıya inen kamyon, 3 otomobili ve 1 motosikleti ezdikten sonra beyaz eşya satılan iş yerine girdi.

    Dükkana girmesiyle durabilen kamyonun kabinde sıkışan sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

    İŞ YERİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı.

    Kaza sonrası iş yerinde ve araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da freni patlayan kamyon beyaz eşya dükkanına girdi #1

    Konya da freni patlayan kamyon beyaz eşya dükkanına girdi #2

    Konya da freni patlayan kamyon beyaz eşya dükkanına girdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir