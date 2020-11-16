Konya'da genç kadın, 18 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü

24 yaşındaki genç kadın, 18 yaşındaki arkadaşıyla tartışmasının ardından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli, gözaltına alındı.

Gece saat 03.00 sularında Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde bir eğlence mekanında çalışan 24 yaşındaki Elif Yakın, bilinmeyen nedenle arkadaşıyla tartıştı.

Elif Yakın, tartıştığı 18 yaşındaki arkadaşı Seyfullah K. tarafından tabancayla göğsünden vuruldu. Kanlar içinde yerde kalan Yakın, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Seyfullah K., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Konya’da bir buçuk yıldır birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını tabancayla göğsünden vurarak öldüren 18 yaşındaki Seyfullah K., adliyeye sevk edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerince olay sonrası yakalanıp, gözaltına alınan Seyfullah K. hakkında, Elif Yakın tarafından ağustos ayında 'tehdit' suçundan 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırıldığı ortaya çıktı.





"PARAM İÇİN BENİMLE OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Seyfullah K.'nin, ilk ifadesinde, ''Elif ile 1,5 yıl önce tanıştık ardından aramızda gönül ilişkisi başladı. Ben onun faturalarını ödüyor, evin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha önce tartıştığımız için dün buluşmak için çağırdım. O da taksiyle geldi. Buluştuğumuz yerde konuşurken bana küfretti. Benimle param için birlikte olduğunu, beni sevmediğini söyledim. Sonra tabancayı çıkarıp, ateş ettim. Ardından otomobilimle olay yerinden kaçtım'' dediği öğrenildi.