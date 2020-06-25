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    Konya'da göle atlayan kadını polis kurtardı

    Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve Beyşehir Gölü'ne atlayan kadının yardımına polis koşarken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 14:48
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    Konya'da göle atlayan kadını polis kurtardı #1

    Konya'nın Beyşehir Gölü’nde Aşk Adası olarak bilinen minyatür adanın kıyısında su içerisinde bir kadının olduğunu gören kıyıdaki deniz bisikleti işletmecileri, önce yüzdüğünü sanarak bağırmaya başladı.

    İşletmeciler gölde yüzmenin yasak olduğu ve sudan çıkması gerektiği uyarısında bulundu.

    İLK OLARAK MÜŞTERİ YARDIMA KOŞTU

    Ancak, sadece baş kısmı görülen kadının sudan çıkmadığını, derinlere doğru ilerlediğini gören müşterilerden biri, bisikletiyle kadının yanına kadar yaklaşarak yardım etmek istedi.

    Konya'da göle atlayan kadını polis kurtardı #2

    POLİSE İHBAR EDİLDİ

    Bu arada, polise de bir kadının intihar etmek amacıyla göl sularına atladığı yönünde ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine, adrese yakın olan polis ekipleri kısa sürede geldi.

    Konya'da göle atlayan kadını polis kurtardı #3

    İKNA OLMADI

    Kendisine yaklaşan müşterinin deniz bisikletine kısa bir süre tutunan kadın, polis ekiplerinin geldiğini görünce ellerini bıraktı. Ekipler ikna etmeye çalışsa da kadın, suya batıp çıkmaya başladı.

    Konya'da göle atlayan kadını polis kurtardı #4

    KURTARAN POLİS OLDU

    Bu esnada hemen suya giren bir polis, kadını omuzlarından yakalayıp tutarak, kıyıdaki kayalıklara çekti. Elbiseleriyle suya girdiği için sırılsıklam olan genç kadının, bunalım sonucu göl sularına atladığı ileri sürüldü. Genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Konya'da göle atlayan kadını polis kurtardı #5

    BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Evli ve eşinden boşanma aşamasında olduğu öne sürülen E.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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