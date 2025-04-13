Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Konya'da görev yapan bazı doktorlar, skandal bir yazışmaya imza attı.

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan bazı sağlık çalışanlarının, kadın hastalar hakkında uygunsuz WhatsApp yazışmalarının ortaya çıktığı iddia edildi.

Yazışmalar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada hızla yayılan yazışmaların ardından harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da asistan doktor olarak görev yapan araştırma görevlisi S.Ö. ve O.T. hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında doktorlarından S.Ö., gece saatlerinde gözaltına alındı.

Görevden uzaklaştırılan 2 asistan doktordan araştırma görevlisi O.T. de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

YÜZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından gözaltına alınan doktorlar S.Ö. ve O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne getirildi.

Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan 2 doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.