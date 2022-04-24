Konya'da güvenlik kameralarını parçalayan çocuklar

Eğlence adı altında Yüksek Hızlı Tren alt geçidinde bulunan güvenlik kameralarına zarar veren 4 çocuğun o anları izleyenleri şaşırttı. Zararın karşılanması için ailelere idare işlem başlatıldı.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı bir alt geçitte güvenlik kameralarının bazılarının kayıt dışı, bazılarının ise yönlerinin çevrilmiş olduğunu fark eden görevliler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine adrese Meram Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Sorumlu çocuklar çıktı

Yapılan incelemeler sonucu kamera kayıtlarında, 4 çocuğun alt geçide gelerek 5 güvenlik kamerasına topla ve taşla vurduğu tespit edildi.

Gözaltına alınıp serbesr kaldılar

Çocukların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, gözaltına aldığı çocukları yaşları 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 bin TL'lik zarar ailelerden talep edildi

İHA'nın haberine göre; kameralara zarar veren çocukların ailelerine 25 bin liralık zararın giderilmesi için adli işlem başlatıldı.

Konya'da çocukların topla kamera kırma eğlencesi