Konya'da hafriyat kamyonunun çarptığı anne ve kızı öldü

Işık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün kamyonuyla hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ve kızı, son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Karatay ilçesi Kumköprü Kavşağı'nda ışık ihlali yapan Hasan İ. (60), yönetimindeki 42 DZ 664 plakalı hafriyat yüklü kamyonla, 47 yaşındaki Ali Yıldız'ın kullandığı 42 NA 746 plakalı hafif ticari araca çarptı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki Ali Yıldız yaralanırken, annesi Fatma Yıldız (74) ve kardeşi Emine Pala (38) yaşamını yitirdi.

KAZA ANI

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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ANNE KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Kazada yaralanan Ali Yıldız, tedavisinin ardından taburcu oldu. Yaşamını yitiren anne Fatma Yıldız ile kızı Emine Pala'nın cenazesi de merkez Karatay İlçesi İstiklal Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığına defnedildi. Yaşamını yitiren Fatma Yıldız'ın kanser tedavisi gördüğü ve sürücü Ali Yıldız'ın annesini hastaneye muayeneye götürdüğü, ilaçlarını yazdırdıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

KAMYON ŞOFÖRÜ: SARI YANIYORDU

Kazanın ardından kamyonunu terk ederek kaçan ve kısa süre yakalanan sürücü Hasan İ.’nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Hasan İ.’nin ilk ifadesinde ''Ben geçerken sarı ışık yanıyordu. Selektör yaptım ama kurtaramadım." dediği öğrenildi.