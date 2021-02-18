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    Konya'da hamile eşini hastaneye getiren firari hükümlü yakalandı

    Konya'da temizlik personeli gibi hazırlanan polis, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah K.'yi, eşi Sibel K.'yi getirdiği doğum hastanesinde yakaladı.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 13:39
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    Konya'da hamile eşini hastaneye getiren firari hükümlü yakalandı

    Konya Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'yağma' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki Emrah K.'nin yakalanması için yaklaşık 3 ay önce çalışma başlattı.

    Polis, yaptığı çalışma sonucu sürekli adres değiştiren Emrah K.'nin Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın ve Doğum Hastanesi'ne eşi 32 yaşındaki Sibel K.'yi muayeneye getireceğini belirledi.

    POLİS KILIK DEĞİŞTİRDİ

    Bunun üzerine hastaneye temizlik görevlisi gibi giyinip, gelen polis, koridorda bir süre bekledikten sonra muayene odasından çıkan Emrah K.'yi gözaltına aldı. Bu anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Emrah K.'ye yönelik daha önce yapılan iki operasyonda 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildiği, 2 ayrı yağma olayına karıştığı ve hakkında verilen 23 yıl hapis cezası nedeniyle 2020 yılının Aralık ayından itibaren aranmasının olduğu öğrenildi.

    Konya da hamile eşini hastaneye getiren firari hükümlü yakalandı #1

    Konya da hamile eşini hastaneye getiren firari hükümlü yakalandı #2

    Konya da hamile eşini hastaneye getiren firari hükümlü yakalandı #3

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