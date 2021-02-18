Konya'da hamile eşini hortumla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kavga ettiği dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit'i hortumla döverek öldüren tutuklu sanık Mahmud El Hüseyin'in cezası belli oldu.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta, 15 Kasım 2019'da Mahmud El Hüseyin ile dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit arasında tartışma yaşandı.

HAMİLE EŞİNİ HORTUMLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmud El Hüseyin, hamile olan Halidiye El Hamit'e hortumla vurdu. Hamit aldığı darbe ile hareketsiz kalırken, Hüseyin eşinin baygınlık geçirdiğini düşünüp, bir süre bekledikten sonra komşularından yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hamit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Hüseyin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise bugün karar duruşması görüldü.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin'i 'hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.