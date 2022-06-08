Konya'da, hamile eşini öldüren şahsa iyi hal indirimi

6 aylık hamile eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan sanık hakkındaki karar, istinaf mahkemesinde bozuldu. Sanığın cezası, indirim uygulanarak 23 yıla düşürüldü.

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde, 16 Aralık 2020'de tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Yüzer’in yargılanmasına devam edildi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Yüzer, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek bir anlık öfkeyle öldürdüğünü, eşinin çocukların kendisinden olmadığını söylediğini iddia etti.

“Çocukların benim çocuklarım olup olmadığına ilişkin internetten araştırma yaptım”

Yüzer, "Yakınları da çocukların bana benzemediğini söylüyordu. Kendimi baskı altında hissediyordum. Çocukların benim çocuklarım olup olmadığına ilişkin internetten araştırma yaptım.” dedi.

Eşine 4-5 el ateş ettiğini belirten Yüzer, pişman olduğunu söyledi.

“Kurban Bayramı'nda ablamın kolu kırılmıştı”

AA’nın haberine göre; Sadife Yüzer'in kardeşi Rıfat Yıldız ise "Aile olarak hayatımız karardı. Bir Kurban Bayramı'nda ablamın kolu kırılmıştı, sorduğumuzda ablam düştüğünü söylemişti. Bunu da sanık yapmış, ablam bizi ve çocuklarını korumak için söylememiş sonradan öğrendik." ifadesini kullandı.

Hamile eşini öldürdü, haksız tahrik ve iyi hal indirimi aldı

Mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Yüzer'e "Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, bu cezayı haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 23 yıla düşürdü.

“112'yi aradı diye indirim yaptılar”

İndirim uygulanmasının çok üzücü olduğunu belirten Rıfat Yıldız, “Bacıma 5 el ateş edip yaraya tampon yaptı, 112'yi aradı diye indirim yaptılar. Benim bacım zaten ölmüş. Verilen karar çok yanlış, ağırlaştırılmış müebbet verilmeliydi." dedi.

Olay ve dava süreci

Konya’da, 16 Aralık 2020'de Sadife Yüzer'i pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Yüzer hakkında "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanığa "Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "iyi hal" indirimiyle müebbet hapse çevrilmişti.

Kararın gerekçesinde, Yüzer'in, eşinin yarasına tampon yapmasının "iyi hal" kabul edildiği belirtilmişti. Yerel mahkeme, sanığa "haksız tahrik" indirimi uygulamamıştı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın cezasını fazla bularak yerel mahkemenin kararını bozmuş, sanık yerel mahkemede yeniden yargılanarak aynı gerekçelerle "müebbet hapis cezası"na çarptırılmıştı.