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    Konya’da, hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor yaşamını yitirdi

    Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, çalıştığı hastanede Hacı Mehmet Akçay tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Katil zanlısı, doktoru vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
    • 06.07.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 17:29
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    Konya’da, hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor yaşamını yitirdi

    Konya'da, sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi...

    Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), saat 14.30 sıralarında silahı ile geldiği Konya Şehir Hastanesi’nde, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’yı (47) vurdu.

    Katil zanlısı ardından, silahını kendi başına çevirip tetiğe bastı.

    Doktor, yaşamını yitirdi

    Ağır yaralanan Dr. Karakaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine intikal eden hastane polisler, bölgede incelemelerde bulundu.

    Sağlık çalışanları yaşananlara tepki gösterdi.

    Annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttu iddiası

    Saldırganın 57 yaşındaki annesinin yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği, ancak anjiyonun ardından  hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Hacı Mehmet Akçay’ın bir süre önce kalp rahatsızlığından hayatını kaybeden annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya’yı sorumluğu tuttuğu iddia edildi.

    Konya’da, hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor yaşamını yitirdi VİDEO

    Bakan Koca'dan olaya ilişkin paylaşım

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından olaya yönelik açıklamada bulundu.

    Bakan Koca, adli makamların araştırmalarını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun."

    Soruşturma sürüyor

    Vali Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve yetkililer de hastaneye geldi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Konya’da, hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor yaşamını yitirdi #1

    Konya’da, hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor yaşamını yitirdi #2


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