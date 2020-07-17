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    Konya'da havai fişek nedeniyle 23 hektar alan yandı

    Meram ilçesinde atılan havai fişekler nedeniyle çalılık alanda yangın çıktı.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 03:08
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    Konya'da havai fişek nedeniyle 23 hektar alan yandı

     

    Konya'nın Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi'nde 21.30 sıralarında yangın meydana geldi.

    Yakınında ormanlık alan bulunan boş arazide kuru otların yandığını fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.

    Konya'da havai fişek nedeniyle 23 hektar alan yandı #1

    HAVAİ FİŞEKLER YÜZÜNDEN YANDI

    Yapılan incelemede yangının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havai fişek atılması sonucu çıktığı belirlendi.

    Olay yerinde incelemede bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 hektar alanın tahrip olduğunu belirterek, ''230 bin metrekare büyüklüğünde bir alan. Kısa bitki örtüsünden oluşmasından dolayı ve rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı.

    Ancak şu an yangın söndürüldü. Asıl kötü olan ve son zamanda gündemde olan izinsiz, mahalle ortalarında havai fişek atılmasıdır." dedi.

    Konya'da havai fişek nedeniyle 23 hektar alan yandı #2

    Konya'da havai fişek nedeniyle 23 hektar alan yandı #3

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