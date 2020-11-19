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    Konya'da havuzu düşen çocuğu kurtaran 2 kişi boğuldu

    Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İsyhayman'ı kurtaran ağabeyi Ali İshayman ve Osman Kardaş boğularak can verdi.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 20:38
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    Konya'da havuzu düşen çocuğu kurtaran 2 kişi boğuldu

     

    Konya'nın Ereğli ilçesi,  Yeniköy Mahallesi'nde bir elma bahçesinde  çalışan işçilerden Muhammed İsyhayman (17), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki sulamada kullanılan havuza düştü.

    ÇOCUĞU KURTARDILAR AMA KENDİLERİ BOĞULDU

    Durumu fark eden ağabeyi Ali İshayman (20) ve mesai arkadaşı Osman Kardaş (30), havuza girip Ali İshayman'ı kurtardı.

    Ancak havuzdan çıkamayan 2 kişi, suyun dibine batıp gözden kayboldu.

    Bunun üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Havuzun suyu boşaltıldıktan sonra İshayman'ı kurtaran ağabeyi Muhammed İshayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

    İki kişinin cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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