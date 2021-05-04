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    Konya'da hayvan otlatma kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti

    Dağlık arazide hayvan otlatma yeri nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 16:54
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    Konya'da hayvan otlatma kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti

    Konya'nın Meram ilçesinde Hüseyin K. ve huşutmeli olduğu Hüseyin Kayabaşı ve oğlu Osman Kayabaşı arasında çıkan kavga kanlı bitti.

    BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇTI

    Aynı mahallede oturan Hüseyin K. ve Hüseyin Kayabaşı arasında başlayan otlatma yeri tartışması kavgaya döndü.

    Bunun üzerine Hüseyin K., av tüfeğiyle Hüseyin Kayabaşı ve 17 yaşındaki oğlu Osman Kayabaşı'ya ateş açtı. Baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin K. de olay yerinden kaçtı.

    Konya'da hayvan otlatma kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti VİDEO


    Konya da hayvan otlatma kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti #1

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Osman Kayabaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta hayatını kaybetti.

    Hüseyin K., kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

    Konya da hayvan otlatma kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti #2

    Konya da hayvan otlatma kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti #3

    Konya da hayvan otlatma kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti #4

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