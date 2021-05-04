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- Konya'da hayvan otlatma kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti
Konya'da hayvan otlatma kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti
- DHA
- 04.05.2021 - 15:47
- Güncelleme : 04.05.2021 - 16:54
Konya'nın Meram ilçesinde Hüseyin K. ve huşutmeli olduğu Hüseyin Kayabaşı ve oğlu Osman Kayabaşı arasında çıkan kavga kanlı bitti.
BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇTI
Aynı mahallede oturan Hüseyin K. ve Hüseyin Kayabaşı arasında başlayan otlatma yeri tartışması kavgaya döndü.
Bunun üzerine Hüseyin K., av tüfeğiyle Hüseyin Kayabaşı ve 17 yaşındaki oğlu Osman Kayabaşı'ya ateş açtı. Baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin K. de olay yerinden kaçtı.
Konya'da hayvan otlatma kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti VİDEO
KISA SÜREDE YAKALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Osman Kayabaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta hayatını kaybetti.
Hüseyin K., kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.