Kuyumcu dükkanına giren 2 silahlı soyguncu, kuyumcunun eşi tarafından şaşırtılırken, kuyumcu da bir soyguncuyu bacağından vurdu. Soyguncuları alt eden çift, 2 şüpheliyi de polise teslim etti.

Konya Selçuklu'da 19 yaşındaki Ahmet T., kuyumcu dükkanına müşteri olarak girdi.

Sabah saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde Abdullah Koyuncu'ya ait kuyumcu dükkanına giren Ahmet T., Abdullah Koyuncu ve eşi Raziye Koyuncu'yu içeride oyaladı.

ŞÜPHELİ İÇERİ POMPALIYLA GİRDİ

O esnada şüphelinin dışarıda bekleyen arkadaşı Mustafa H., elinde pompalı tüfekle içeri girerek tezgahtaki altınları toplamaya başladı.

HIRSIZLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Koyuncu’nun eşi Raziye Koyuncu, dükkandaki tüfeği alarak namluyu Mustafa H.’ye çevirdi. Mustafa H. de yönünü Raziye Koyuncu’ya dönünce, tezgahta bulunan ruhsatlı tabancasını çıkartan Abdullah Koyuncu, şüpheliyi sol bacağından vurdu. Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayarak polise haber verdi.

Konya'da hırsız kuyumcuya girdi: Vurulup polise verildi VİDEO



SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralı Mustafa H., ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer şüpheli Ahmet T. de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mustafa H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada soygun girişimi, kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

SOYGUNDAN ÖNCE AĞRI KESİCİ YAPTIRMIŞ

Şüphelilerden Ahmet T.'nin, soygun girişiminden hemen önce kuyumcunun yanında bulunan sağlık kabinine gelerek kolunun ağrıdığını söylediği öğrenildi. Ahmet T.'nin, üzerinde kimliğinin olmadığını belirterek başka bir isimle kayıt yaptırdıktan sonra ağrı kesici iğne olup sağlık kabininden ayrıldığı belirtildi.

RUHSATLI SİLAHIYLA ATEŞ ETTİ

2015 yılında da iş yerine soygun girişiminde bulunulan Abdullah Koyuncu, olay anını şu sözlerle anlattı:

"İki kişi iş yerime geldi. Altınları çalmak istediler. Altınları çantaya doldurdular. Soygunculardan birisi pompalı tüfeğe bana doğrultunca ben de kendimi korumak için ruhsatlı silahımla ateş ettim. Şüpheliyi bacağından vurdum. Diğerini de yakalayıp polise haber verdim. Daha önce de iş yerime soygun girişiminde bulunuldu. Onda da bir şey çalamamışlardı.”

DAHA ÖNCE DE SOYMAYA ÇALIŞMIŞLAR

2015 yılında da iş yerine soygun amaçlı kar maskeli 3 kişinin girdiği, Abdullah Koyuncu’nun tabancasını çekmesi üzerine soyguncuların kaçtığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Herhangi bir suç kayıtlarının bulunmadığı öğrenilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

































