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Konya'da hırsızlar, jandarmanın takibi sonucu yakalandı

Konya'da hırsızlar, jandarmanın takibi sonucu yakalandı

Selçuklu ilçesinde bir bağ evinin kapısını yerinden sökerek hırsızlık yaptığı iddia edilen ikisi kadın üç şüpheli jandarmanın takibi sonucu yakalandı.