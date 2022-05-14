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    Konya'da husumetli kavgası: 1'i ağır, 5 yaralı

    Konya’da husumetliler arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
    • 14.05.2022 - 06:50
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 06:52
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    Konya'da husumetli kavgası: 1'i ağır, 5 yaralı

    Konya'da saat 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde Ahmet G., aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Kemal Y. (37), Hasan E. (42), Taha B. ve Abdullah Y’nin olduğu iş yerine gitti.

    Silahlar ateşlendi

    Ahmet G. ile iş üzerindekiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ahmet G. yanında bulunan tabanca ile Kemal Y, Hasan E., Taha B. ve Abdullah Y’ye ateş ederken, iş yerinde bulunanlar da Ahmet G’ye tabanca ile ateş ederek karşılık verdi.

    Olayda iş yerindeki 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden, Ahmet G. de başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Konya'da husumetli kavgası: 1'i ağır, 5 yaralı - Video

    1 kişinin durumu ağır

    Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Başından yaralanan Abdullah G’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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