Konya'da husumetlilerin kavgası: Kardeşler öldü

Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.