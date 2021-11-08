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- Konya'da husumetlilerin kavgası: Kardeşler öldü
Konya'da husumetlilerin kavgası: Kardeşler öldü
Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
- DHA
- 08.11.2021 - 07:42
- Güncelleme : 08.11.2021 - 09:19
Konya’nın Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak’ta, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada İsmet Toker, kardeşi Bayram Toker, Mustafa B. ve Burak B. ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralı 5 kişi, araç ve ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
KARDEŞLER ÖLDÜ
Tedavi altına alınan yaralılardan İsmet Toker Meram Tıp Fakültesi’nde, kardeşi Bayram Toker ise Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.