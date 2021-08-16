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    Konya’da husumetlilerini vurup kaçtı: 2 yaralı

    Husumetli Kadir K. ile Bayram Kozoğlu arasında çıkan tartışmada Kadir K., silahını çıkarıp Kozoğlu’na ateş etti. Kozoğlu hastaneye kaldırılırken, Kadir K. olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 09:22
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    Konya’da husumetlilerini vurup kaçtı: 2 yaralı

    Konya’da saat 22.30 sıralarında Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi’nde, aralarında husumet bulunan Bayram Kozoğlu ile Kadir K. arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi ise Kadir K., tabancayla Bayram Kozoğlu’na ateş etti.

    KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

    Belinden yaranan Kozoğlu, kanlar içinde yere yığıldı.

    Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Kozoğlu’nu yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

    Konya’da husumetlilerini vurup kaçtı: 2 yaralı VİDEO

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Kozoğlu tedavi altına alınırken Kadir K.’nin, dün yine husumetli olduğu Yasin Fırıncı isimli bir şahsı daha bacağından yaraladığı öğrenildi.

    Kadir K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Konya’da husumetlilerini vurup kaçtı: 2 yaralı #1

    Konya’da husumetlilerini vurup kaçtı: 2 yaralı #2

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