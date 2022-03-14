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    Konya'da husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi

    Konya'da bir kişi, husumetlisi ve oğlunu tabancayla öldürerek ardından diğer husumetlisi ve yeğenini yaraladı.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 17:58
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    Konya'da husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi

    Geçtiğimiz cumartesi saat 19.00 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesi Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hüseyin Koyuncu, aralarında husumet bulunan Fehmi Türk'ün evine gitti.

    BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

    Burada çıkan tartışmada Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk'e tabancayla ateş açan Hüseyin Koyuncu, ardından, yakındaki diğer husumetlisi Hamit Çelik'in de evine gidip, Çelik'e tabancayla ateş etti.

    YARALANAN AMCA VE YEĞENİ TEDAVİ ALTINDA

    Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan Fehmi ve Memduh Türk ile Hamit Çelik ve saldırı sırasında yanında olan yeğeni Osman Cihad Çelik, ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Fehmi Türk ile Memduh Türk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi. Hamit Çelik ve Osman Cihad Çelik'in ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

    MAHALLELİ YAKALAYIP DÖVDÜ

    Olayın ardından kaçmaya çalışan ve alkollü olduğu belirtilen Hüseyin Koyuncu'yu yakalayan mahalleli, şüpheliyi dövdü. Jandarmaya teslim edildikten sonra Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu'nun tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

    Konya da husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi #1

    ÖLEN BABA VE OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

    Bu sırada, olayda ölen Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk'ün cenazeleri, bugün Türkmenkarahüyük Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

    Konya da husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi #2

    Konya da husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi #3


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