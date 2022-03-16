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    Konya'da içinde çocuk olan arabayı çalan adamı, gazeteciler yakalattı

    Otomobil hırsızı kovanlandığı sırada başka bir araca çarpınca içinde çocuk olan diğer araca binip kaçtı. Çocukla birlikte arabayı çalan kişi, gazeteciler tarafından polise yakalatıldı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 15:57
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    Konya'da içinde çocuk olan arabayı çalan adamı, gazeteciler yakalattı

    Saat 09.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde Mustafa Arslanhan, Kule Caddesi'nde 2 iş yerinden bilgisayar kasası ve elektronik eşya çaldı.

    Ardından yaklaşık 200 metre ileride bir otelin önünde park halindeki 35 AUG 653 plakalı otomobiline binmek isteyen Selçuk Çelebi’yi (44), bıçakla tehdit edip aracı alıp kaçtı.

    Çelebi'nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobildeki uydu takip cihazı sayesinde gittiği yer tespit edildi.

    KAZA YAPTI, YİNE OTOMOBİL ÇALDI

    Polisin takibi sırasında Arslanhan kaçtığı otomobille Mimar Sinan Mahallesi Nesimi Sokak'ta, komşusunun çocuğu Kayra Deniz'i okuluna götüren Mehmet Kahramanoğlu'nun kullandığı 34 VA 4202 plakalı otomobile çarptı.

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    BU KEZ İÇİNDE ÇOCUK OLAN OTOMOBİLİ ÇALDI

    Kazanın ardından Arslanhan ve sürücü Kahramanoğlu, araçlarından indi. Bu sırada polisin geldiğini gören Arslanhan, Kahramanoğlu'nu bıçakla tehdit edip, içinde Kayra Deniz'in bulunduğu otomobile binerek kaçtı.

    Arslanhan'ın otomobil ile Sille Kavşağı civarında olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Konya da içinde çocuk olan arabayı çalan adamı, gazeteciler yakalattı #2

    DHA EKİBİ GÖRDÜ

    Mustafa Arslanhan, Fatih Işıklar Mahallesi Telaffuz Sokağa girip, otomobili fark edilmemesi için yolun kenarındaki iki aracın arasına park etti.

    Şüpheli, araçtaki Kayra Deniz ile saklanmak için bir apartmana doğru koşarken haberi takip eden DHA ekibi tarafından fark edildi. DHA muhabirlerinin verdiği bilgi üzerine gelen polisleri gören Arslanhan, Kayra Deniz'i bırakıp kaçtı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürü Murat Ercan, çocuğu alıp sakinleştirdi.

    Konya da içinde çocuk olan arabayı çalan adamı, gazeteciler yakalattı #3

    ÇOCUK, AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

    Kaçan Arslanhan, polis tarafından saklanmaya çalıştığı bir apartmanın bahçesinde yakalandı. Çocuk, ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürülürken, şüpheli Arslanhan gözaltına alındı.

    Konya da içinde çocuk olan arabayı çalan adamı, gazeteciler yakalattı #4

    Konya da içinde çocuk olan arabayı çalan adamı, gazeteciler yakalattı #5

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