Konya'da iki kişinin ölümüne neden olan kavga: 1 tutuklama

Konya'da iki kişinin ölümüne neden olan kavga: 1 tutuklama

Aralarında çocuklarının kavgası nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin fertleri birbirine girdi. 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelilerinden 1'i tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesi Eğirler Mahallesi Halkapara mevkisinde Mehmet Güler (31), kızı A.G. (16), yakınları Mustafa Özer (37) ve oğlu Halil Özer (17), tarlada çift sürdükleri sırada daha önceden aralarında çocukların kavgası nedeniyle husumet bulunan Mustafa Ü. (48), oğlu Mücahit Ü. (18) ve A.Ü. (13) ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Ö., Halil Özer, Mustafa Ü. ve Mücahit Ü. birbirlerine tüfekle ateş etti.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Güler ve Halil Özer çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılardan Mustafa Ü. ve Mücahit Ü. ise hayati tehlike nedeniyle ambulansla helikopterle Meram Tıp Fakültesine sevk edildi. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedavilerinin ardından taburcu olan Mustafa Özer, A.G. ve A.Ü., jandarma tarafından gözaltına alındı.

BİRİ TUTUKLANDI, YAŞLARI KÜÇÜK OLANLAR SERBEST KALDI

'Kasten adam öldürme ve yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişiden Mustafa Özer, tutuklandı.

Yaşları 18 yaşındaki küçük olan A.G. ve A.Ü. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.