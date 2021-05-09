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    Konya’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    İki aracın karıştığı kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 09:53
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    Konya’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    Konya'nın Hacıakif Mahallesi Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde, M.E. yönetimindeki 07 JY 016 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 42 AEB 612 plakalı  otomobille çarpıştı.

    8 YARALI

    Kazada, her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan A.K., M.B., E.Ö., A.B., G.K., İ.Ö. ve A.N. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya’da otomobiller çarpıştı

    Konya’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı #1

    Konya’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı #2

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