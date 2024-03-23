Konya'da ikiz kardeşler husumetli oldukları amcalarını öldürdü

Konya'da akraba kavgası can aldı.
Karatay ilçesinde çarşamba günü gece saatlerinde Yasin Mutlu, 17 yaşındaki ikiz yeğenleri M.M. ve H.M.'ye henüz bilinmeyen nedenle taşla saldırdı.
Bıçakla saldırdı
İkizlerden M.M. ise yanındaki bıçağı çıkararak amcasına karşılık verdi.
M.M.'nin savurduğu bıçak amcasının sol bacağına isabet etti.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Yaralanan Mutlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tehdit edildiler
İkizler M.M. ve H.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İkiz kardeşler emniyetteki ifadelerinde, amcalarından sürekli ölüm tehdidi aldıklarını ileri sürdü.
Tutuklandılar
Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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