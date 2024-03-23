Konya'da ikiz kardeşler husumetli oldukları amcalarını öldürdü Husumetli oldukları amcaları tarafında taşla saldırıya uğrayan ikiz kardeşler, yanlarındaki bıçakla amcalarını yaraladı. Yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ikizler polis ekipleri tarafından tutuklandı.

DHA

Konya'da akraba kavgası can aldı.

Karatay ilçesinde çarşamba günü gece saatlerinde Yasin Mutlu, 17 yaşındaki ikiz yeğenleri M.M. ve H.M.'ye henüz bilinmeyen nedenle taşla saldırdı.

Bıçakla saldırdı

İkizlerden M.M. ise yanındaki bıçağı çıkararak amcasına karşılık verdi.

M.M.'nin savurduğu bıçak amcasının sol bacağına isabet etti.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Yaralanan Mutlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tehdit edildiler

İkizler M.M. ve H.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İkiz kardeşler emniyetteki ifadelerinde, amcalarından sürekli ölüm tehdidi aldıklarını ileri sürdü.

Tutuklandılar

Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)