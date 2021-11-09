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    Konya’da iş arkadaşını öldürdü, ‘ekmek davası’ dedi

    İşine son verilme sebebi gördüğü iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklandı.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 08:11
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:10
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    Konya’da iş arkadaşını öldürdü, ‘ekmek davası’ dedi

    Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’ndeki bir silah fabrikasında çalışan Recep Çekiç (34), aralarında husumet bulunan U.S. ile kavgaya tutuşmuş, çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan Çekiç, kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

    TUTUKLANDI

    Olayın ardından jandarmaya teslim olan zanlı U.S., işlemlerinin tamamlanması sonrasında “kasten adam öldürme” suçlamasıyla Beyşehir Adliyesi’ne çıkarıldı.

    U.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Konya’da iş arkadaşını öldürdü, ‘ekmek davası’ dedi #1

    “EKMEK DAVASI”

    Şüpheli U.S., adliye çıkışında gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna, “Söyleyecek bir şey yok.” derken, jandarma ekip otosuna bindiği esnada, “Ekmek davası.” sözleriyle cevap verdi.

    Konya’da iş arkadaşını öldürdü, ‘ekmek davası’ dedi #2

    Konya’da iş arkadaşını öldürdü, ‘ekmek davası’ dedi #3

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