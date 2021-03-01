- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da iş arkadaşlarının parasını çalan şahsa gözaltı
Konya'da iş arkadaşlarının parasını çalan şahsa gözaltı
İş yerinde soyunma odasında asılı olan 2 arkadaşının kıyafetlerinin cebinden 1000 lira çalan S.G., tutuklandı.
- DHA
- 01.03.2021 - 15:52
Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki parke taşı firmasında çalışan S.G., mesai arkadaşlarının çalıştığı sırada soyunma odasına girerek asılı olan kıyafetlerin cebinden toplam 1000 lira çaldı.
Mesai bitiminde durumu fark eden arkadaşları jandarmaya şikayette bulundu.
TUTUKLANDI
Şikayet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Önleme Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parayı çaldığını belirlediği S.G.'yi gözaltına aldı. S.G. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.