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    Konya'da iş arkadaşlarının parasını çalan şahsa gözaltı

    İş yerinde soyunma odasında asılı olan 2 arkadaşının kıyafetlerinin cebinden 1000 lira çalan S.G., tutuklandı.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 15:52
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    Konya'da iş arkadaşlarının parasını çalan şahsa gözaltı

    Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki parke taşı firmasında çalışan S.G., mesai arkadaşlarının çalıştığı sırada soyunma odasına girerek asılı olan kıyafetlerin cebinden toplam 1000 lira çaldı.

    Mesai bitiminde durumu fark eden arkadaşları jandarmaya şikayette bulundu.

    TUTUKLANDI

    Şikayet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Önleme Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parayı çaldığını belirlediği S.G.'yi gözaltına aldı. S.G. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Konya da iş arkadaşlarının parasını çalan şahsa gözaltı #1

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