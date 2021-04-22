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    Konya'da işçileri taşıyan minibüs takla attı

    Konya'nın Ereğli ilçesinde Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 17:41
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    Konya'da işçileri taşıyan minibüs takla attı

    Konya Ereğli'den Zengen Mahallesi'ne tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu 43 yaşındaki Abdullatef  Alahmad'ın kullandığı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

    2 ÖLÜ 6 YARALI

    Kazada minibüste bulunan Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed yaşamını yitirdi. Sürücü Alahmad ve 5 işçi  yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    2 kişinin  cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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