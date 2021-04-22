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Konya'da işçileri taşıyan minibüs takla attı
Konya'nın Ereğli ilçesinde Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
- 22.04.2021 - 17:41
Konya Ereğli'den Zengen Mahallesi'ne tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu 43 yaşındaki Abdullatef Alahmad'ın kullandığı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.
2 ÖLÜ 6 YARALI
Kazada minibüste bulunan Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed yaşamını yitirdi. Sürücü Alahmad ve 5 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 kişinin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.