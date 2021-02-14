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- Konya’da işe giderken kazada hayatını kaybetti
Konya’da işe giderken kazada hayatını kaybetti
- İHA
- 14.02.2021 - 11:50
Ereğli’den Konya istikametine seyir halinde olan Y.D. (46) idaresindeki 46 N 3272 plakalı tır, Karapınar ilçesi Çetmi Mezarlığı kavşağında karşıdan karşıya geçmek isteyen Gökhan Dinç (21) idaresindeki şarjlı motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda tedbir alarak inceleme yaptı.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerin ardından Gökhan Dinç’in cansız bedeni cenaze aracıyla Karapınar Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Y.D. ise gözaltına alındı.
İLK İŞ GÜNÜYDÜ
Öte yandan, Gökhan Dinç’in bugün bir akaryakıt istasyonunda işe başlayacağı öğrenildi.
21 yaşındaki Dinç’in ilk iş gününde pompa görevlisi olarak çalışmaya başlayacağı akaryakıt istasyonuna gitmek üzere evinden çıktığı belirtildi.