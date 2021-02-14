Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
348.998
4.24%
EXEN Coin
17.55
-2.22%
2ºC
İstanbul
Yağmur ve kar 2 C

    Konya’da işe giderken kazada hayatını kaybetti

    İlk iş gününde işe gitmek üzere motosikletiyle evinden çıkan genç, geçirdiği trafik kazasında tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 14.02.2021 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya’da işe giderken kazada hayatını kaybetti

    Ereğli’den Konya istikametine seyir halinde olan Y.D. (46) idaresindeki 46 N 3272 plakalı tır, Karapınar ilçesi Çetmi Mezarlığı kavşağında karşıdan karşıya geçmek isteyen Gökhan Dinç (21) idaresindeki şarjlı motosiklete çarptı.

    Kazada, motosiklet sürücüsü Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda tedbir alarak inceleme yaptı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan incelemelerin ardından Gökhan Dinç’in cansız bedeni cenaze aracıyla Karapınar Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

    Tır sürücüsü Y.D. ise gözaltına alındı.

    Konya’da işe giderken kazada hayatını kaybetti #1

    İLK İŞ GÜNÜYDÜ

    Öte yandan, Gökhan Dinç’in bugün bir akaryakıt istasyonunda işe başlayacağı öğrenildi.

    21 yaşındaki Dinç’in ilk iş gününde pompa görevlisi olarak çalışmaya başlayacağı akaryakıt istasyonuna gitmek üzere evinden çıktığı belirtildi.

    Konya’da işe giderken kazada hayatını kaybetti #2

    Konya’da işe giderken kazada hayatını kaybetti #3

    Konya’da işe giderken kazada hayatını kaybetti #4

    Konya’da işe giderken kazada hayatını kaybetti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir