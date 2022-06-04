Konya'da ışık ihlali kazaya sebep oldu

Konya'da ışık ihlali kazaya sebep oldu

Kırmızı ışıkta yoluna devam eden motosikletli, otomobille çarpışması sonucu ağır yaralandı.

Konya'nın Merm ilçesine bağlı Millet Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Ö.Y., kırmızı ışıkta durmayarak yan caddeden süratle gelen otomobile çarptı.

Motosikletli çarpmanın etkisiyle havada taklalar atıp yere savruldu.

Durumu ağır

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ö.Y. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Otomobil sürücüsü ortadan kayboldu

İHA'nın haberine göre polis ekipleri kaza yerini terk eden otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise kavşakta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ö.Y.'nin motosikleti kasksız kullandığı görüldü.