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- Konya'da ışık ihlali kazaya sebep oldu
Konya'da ışık ihlali kazaya sebep oldu
Kırmızı ışıkta yoluna devam eden motosikletli, otomobille çarpışması sonucu ağır yaralandı.
- 04.06.2022 - 14:49
- Güncelleme : 04.06.2022 - 15:23
Konya'nın Merm ilçesine bağlı Millet Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Ö.Y., kırmızı ışıkta durmayarak yan caddeden süratle gelen otomobile çarptı.
Motosikletli çarpmanın etkisiyle havada taklalar atıp yere savruldu.
Durumu ağır
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ö.Y. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konya'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
Otomobil sürücüsü ortadan kayboldu
İHA'nın haberine göre polis ekipleri kaza yerini terk eden otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza anı kamerada
Kaza anı ise kavşakta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ö.Y.'nin motosikleti kasksız kullandığı görüldü.