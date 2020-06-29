Konya'da işitme engelli genci bıçaklayarak öldürdüler

Kendileri gibi işitme engelli Göksel Kızıltaş'ı, borç-alacak nedeniyle öldürdükten sonra cesedini dere yatağına atan 2 şüpheli tutuklandı.

Konya'da yaşayan Kızıltaş Ailesi, 26 yaşındaki işitme engelli oğulları Göksel'in kaybolması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Kızıltaş'ın en son kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. ve D.K. ile birlikte olduğunu tespit etti.

ARKADAŞLARI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine gözaltına alınan M.A. ve D.K., Kızıltaş ile akşam birlikte olduklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi.

İkili, jandarmanın Kızıltaş'ın kendilerinden ayrıldığı yeri göstermelerini istemesi üzerine de cinayeti itiraf etti. Borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldürdüklerini söyleyen şüpheliler, cesedini de dere yatağına attıklarını anlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bunun üzerine şüpheliler, jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri altında, cesedin olduğu yere götürüldü.

Selçuklu ilçesine bağlı merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Tepekent Mahallesi'ndeki Arastoras mevkisinde, Göksel Kızıltaş'ın cansız bedeni bulundu.

KATİLLERİ TUTUKLANDI

Arkadaşları tarafından öldürülen Göksel Kızıltaş'ın cenazesi, Konya Numune Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kızıltaş, Tepekent Mahallesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve D.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.