Konya'da işten çıkarılma sebebi olarak gördüğü kişiyi öldürdü

Kendisinin işten çıkarılmasına sebep olduğunu düşündüğü Recep Çekiç'i bıçaklayan şahıs, 34 yaşındaki Çekiç'in ölümüne neden oldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi Huğlu-Antalya Yolu Özgürlük Caddesi üzerinde, bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenilen 34 yaşındaki Recep Çekiç ile aralarında husumet bulunan U.S. arasında tartışma başladı.

İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda Recep Çekiç, şüpheli U.S. tarafından bıçaklandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan Çekiç, ambulansla Derebucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Recep Çekiç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çekiç’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Konya’ya gönderildi.

"BENİM İŞTEN ÇIKARILMAMA SEN NEDEN OLDUN"

Olayın ardından cinayet işlediğini belirterek jandarmaya teslim olan U.S., gözaltına alındı. U.S.’nin, bıçakladığı Recep Çekiç’i, çalıştığı iş yerinden işine son verilmesinin ardından, “Benim işten çıkarılmama sen neden oldun.” diyerek sorumlu tuttuğu iddia edildi.



