Konya’da, kaçak silah imalathanelerine operasyon

Kaçak tabanca imalathanesi olarak kullanılan 3 farklı adrese, operasyon düzenlendi. Çok sayıda tabanca ve silah malzemelerinin ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, silah imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, Beyşehir’in Yenidoğan Mahallesinde iki farklı ikamette ve merkez Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir ikamete baskın düzenledi.

Ele geçirilenler

İHA’nın haberine göre; adreslerde yapılan aramalarda, üzerinde farklı markaların yazılı olduğu 7,65 ve 9 mm çapında 37 tabanca ve bu tabancalara ait 30 adet şarjör, 67 tabanca şarjörü, 61 adet tabanca mermisi, 678 adet tabanca üretiminde kullanılan çeşitli silah parçaları, tabanca imalatında kullanıldığı değerlendirilen 66 namlu açmada kullanılan araba subabı, 1 kriko, 1 tezgah matkap, 2 küçük matkap, 1 metal kesme tilki kuyruğu, 1 gravür makinesi, 2 mengene, 3 çekiç, 1 testere ucu, 1 alyan takımı, 11 matkap ucu, 4 ege, 17 spiral ucu, 2 karga burnu, 1 ıspartula ele geçirildi.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.S., H.S., A.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya’da kaçak tabanca imalathanesine baskın: 3 gözaltı VİDEO

