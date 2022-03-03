Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
620.082
1.49%
BTXN Coin
36.90
0.43%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Konya'da kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu

    Sanayi sitesinden izinsiz hurda toplayan şahsın kullandığı aracı durdurmak için bariyerle yolu kapatmak isteyen güvenlik görevlisi, yere düşerek aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 01:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu

    26 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde, Karatay ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinin güvenlik noktasında, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın sanayi sitesinde gezerek izinsiz kağıt ve hurda topladıklarını belirleyen güvenlik görevlileri, tespit ettikleri aracı durdurmak için sürücüyü durdurmak istedi.

    DURMAYINCA KAPIYI KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

    Sürücünün durmayarak sanayi sitesinin çıkış noktasına doğru kaçması üzerine çıkışta bulunan güvenlik görevlisi telsizle bilgilendirilerek kapının kapatılmasını istedi. Bu sırada güvenlik noktasında bekleyen güvenlik görevlisi, kaçan aracı görünce sanayi sitesinin kapısını kapatmak istediği sırada dengesini kaybederek yere düştü.

    Konya'da kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu - VİDEO

    ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

    Kaçan sürücünün son anda manevra yapmasıyla güvenlik görevlisi aracın altında kalmaktan kurtuldu. Araç sürücüsü hızla olay yerinden kaçarken, güvenlik görevlisi de olayı yara almadan atlattı. Güvenlik görevlisinin kapıyı kapatmak isterken yere düşme anı ve aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Konya da kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu #1

    Konya da kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu #2

    Konya da kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu #3

    Konya da kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu #4

    Konya da kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu #5


    İlginizi Çekebilir

    Atatürk'ün Trablusgarp yıllarını anlatan tarihi roman: Çöldeki Bozkurt
    Kitap

    Atatürk'ün Trablusgarp yıllarını anlatan tarihi roman: Çöldeki Bozkurt

    Pankreas kanseri nedir
    İpucu

    Pankreas kanseri nedir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    Görüş Bildir