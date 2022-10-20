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    Konya'da kadın sürücünün çarptığı yaya kurtarılamadı

    Meram ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol üzerinde ilerleyen 74 yaşındaki kadına çarptı. Yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 20.10.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 14:32
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    Konya'da kadın sürücünün çarptığı yaya kurtarılamadı

    Konya'nın Meram ilçesinde ilerleyen Burcu Ç. kontrolündeki otomobil, kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan araç, sokakta yürüyen 74 yaşındaki Hacer Mukaddes Yanılmazer'e çarptı.

    Hızını alamayan araç, ardından evin duvarına çarparak durdu.

    Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı kadın hastanede yaşamını yitirdi

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Şoför karakola götürüldü

    Bir diğer yandan kazaya karışan sürücü Burcu Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Konya da kadın sürücünün çarptığı yaya kurtarılamadı #1

    Konya da kadın sürücünün çarptığı yaya kurtarılamadı #2

    Konya da kadın sürücünün çarptığı yaya kurtarılamadı #3


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