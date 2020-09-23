Kafasına geçirdiği karton kutu ile iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesi'nde, kafasına karton kutu geçiren bir hırsız, mobilya mağazasının önünde bulunan motosikletlerden birini sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Olayı kameralardan inceleyen motosikletin sahibi durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Şikayetin üzerine harekete geçen polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları ile görüntülendi.

Konya'da kafasına karton geçirip motosiklet çaldı

"MOTORDAN YANA ŞANSIM YOK"

Motosikletin sahibi Kasım Erten, “Yukarıda yemek yapıyordum, akşam beş buçuk gibi motosiklet buradan çalınıyor. Kameraları inceledik, çalan kişi kafasına karton geçirmiş ve yürüyerek gelmiş, motoru almış gitmiş. 2 tane motorum çalındı, birisinin de faturası yoktu polis elimden aldı. Biri de kapının önünden çalındı. Onu da polise bildirdik bulamadılar. Bundan sonra motor almayacağım zaten motordan yana şansım yok” dedi.