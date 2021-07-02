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    Konya'da kafede vurulan gencin öldürülme nedeni belli oldu

    Karnından tabancayla vurulan Ömer Faruk Yücetaş’ın, kafede oturan iki müşteriye park ettikleri otomobili çekmelerini söylediği için öldürüldüğü belirlendi.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 19:01
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    Konya'da kafede vurulan gencin öldürülme nedeni belli oldu

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde bulunan bir kafede, çalışanlar ve müşteriler arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

    Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek, kavgaya döndü.

    KARIN BOŞLUĞUNDAN VURULDU

    Mahalleliden Ömer Faruk Yücetaş, tabancayla karın boşluğundan vuruldu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan Yücetaş, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Ömer Faruk Yücetaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Konya da kafede vurulan gencin öldürülme nedeni belli oldu #1

    "PARK ETTİKLERİ ARACI ÇEKMELERİNİ İSTEYİNCE.."

    Polisin cinayetle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Ömer Faruk Yücetaş'ın, evine gittiği yolda, yakındaki kafeye gelen müşterinin otomobili olunca geçemediği, kafe çalışanlarından da aracı çekmelerini istediği öğrenildi.

    Konya da kafede vurulan gencin öldürülme nedeni belli oldu #2

    ÇIKAN KAVGADA ÖLDÜRÜLDÜ

    Müşterilerden Furkan Y. ve Fatih K. otomobili çekmeyince çıkan kavgada Ömer Faruk Yücetaş'ın tabancayla vurulup, öldürüldüğü belirlendi.

    Olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca bulunurken, müşterilerden Furkan Y., Fatih K. ve kafe çalışanı Oğuzhan U. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Konya'da kafede vurulan gencin öldürülme nedeni belli oldu VİDEO


    Konya da kafede vurulan gencin öldürülme nedeni belli oldu #3

    Konya da kafede vurulan gencin öldürülme nedeni belli oldu #4

    Konya da kafede vurulan gencin öldürülme nedeni belli oldu #5

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