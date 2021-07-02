Karnından tabancayla vurulan Ömer Faruk Yücetaş’ın, kafede oturan iki müşteriye park ettikleri otomobili çekmelerini söylediği için öldürüldüğü belirlendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde bulunan bir kafede, çalışanlar ve müşteriler arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek, kavgaya döndü.

KARIN BOŞLUĞUNDAN VURULDU

Mahalleliden Ömer Faruk Yücetaş, tabancayla karın boşluğundan vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yücetaş, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Ömer Faruk Yücetaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"PARK ETTİKLERİ ARACI ÇEKMELERİNİ İSTEYİNCE.."

Polisin cinayetle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Ömer Faruk Yücetaş'ın, evine gittiği yolda, yakındaki kafeye gelen müşterinin otomobili olunca geçemediği, kafe çalışanlarından da aracı çekmelerini istediği öğrenildi.

ÇIKAN KAVGADA ÖLDÜRÜLDÜ

Müşterilerden Furkan Y. ve Fatih K. otomobili çekmeyince çıkan kavgada Ömer Faruk Yücetaş'ın tabancayla vurulup, öldürüldüğü belirlendi.

Olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca bulunurken, müşterilerden Furkan Y., Fatih K. ve kafe çalışanı Oğuzhan U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Konya'da kafede vurulan gencin öldürülme nedeni belli oldu VİDEO







