Euro
9.5612
-0.23%
Dolar
8.1251
-0.34%
Altın
450.93
-0.7%
Borsa
1.438
0.52%
Bitcoin
477.000
0.42%
EXEN Coin
19.25
-0.56%
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Konya'da kahvehane ve eğlence merkezine baskın

    Kısıtlama saatlerinde eğlence merkezinde ve kahvehanede yakalanan 97 müşteri ve çalışana 611 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 14:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da kahvehane ve eğlence merkezine baskın

    Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ihlal edilmeye devam ediliyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selçuklu ve Meram ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan saatlerde açık olan bir kahvehaneye baskın yaptı.

    Baskında 34 kişiye kısıtlamaya ve sosyal mesafeye uymamaktan cezai işlem uygulandı.

    63 KİŞİ EĞLENCE MERKEZİNDE YAKALANDI

    Ayrıca tütün kullanımına izin verildiği, alkol sunumu yapıldığı, TAPDK belgesinin olmadığı ve canlı müzik yaptığı belirlenen farklı bir eğlence merkezine de operasyon düzenlendi.

    İçeride 63 kişi tespit edilirken, iki mekanda da yakalanan şahıslara toplamda 611 bin 100 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sahiplerine ise "bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma" suçundan gerekli işlem yapılırken, iş yerleri mühürlendi.

    Konya'da kahvehane ve eğlence merkezine baskın VİDEO

    Konya da kahvehane ve eğlence merkezine baskın #1

    Konya da kahvehane ve eğlence merkezine baskın #2

    Konya da kahvehane ve eğlence merkezine baskın #3

    Konya da kahvehane ve eğlence merkezine baskın #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir