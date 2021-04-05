Kısıtlama saatlerinde eğlence merkezinde ve kahvehanede yakalanan 97 müşteri ve çalışana 611 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ihlal edilmeye devam ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selçuklu ve Meram ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan saatlerde açık olan bir kahvehaneye baskın yaptı.

Baskında 34 kişiye kısıtlamaya ve sosyal mesafeye uymamaktan cezai işlem uygulandı.

63 KİŞİ EĞLENCE MERKEZİNDE YAKALANDI

Ayrıca tütün kullanımına izin verildiği, alkol sunumu yapıldığı, TAPDK belgesinin olmadığı ve canlı müzik yaptığı belirlenen farklı bir eğlence merkezine de operasyon düzenlendi.

İçeride 63 kişi tespit edilirken, iki mekanda da yakalanan şahıslara toplamda 611 bin 100 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sahiplerine ise "bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma" suçundan gerekli işlem yapılırken, iş yerleri mühürlendi.

Konya'da kahvehane ve eğlence merkezine baskın VİDEO