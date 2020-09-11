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    Konya'da kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

    Karşı masasında oturan iki kişiyi öldüren, bir kişiyi de ağır yaralayan zanlı, suç aleti ile birlikte yakalandı.
    • DHA
    • 11.09.2020 - 08:49
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    Konya'da kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

    Konya’nın  Seydişehir ilçesi İncesu Mahallesi'nde 55 yaşındaki Mevlüt C., kahvede oturduğu sırada belirlenemeyen nedenle tartıştığı karşı masada oturan Necati Harmankaya (43), Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’ün üzerine belindeki ruhsatlı tabancayla ateş açtı.

    BİRİ KAHVEHANEDE, DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

    Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Ahmet Öksüz, olay yerinde Ayhan Yalçınkaya da kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Konya da kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı #1

    ZANLI YAKALANDI

    Ağır yaralanan Necati Harmankaya ise yapılan ilk tedavinin ardından Konya'ya sevk edildi. Şüpheli Mevlüt C. ise suç aleti tabancayla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

    Konya da kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı #2

    Soruşturma sürdürülüyor.

    Konya da kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı #3

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