Konya'da kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Karşı masasında oturan iki kişiyi öldüren, bir kişiyi de ağır yaralayan zanlı, suç aleti ile birlikte yakalandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesi İncesu Mahallesi'nde 55 yaşındaki Mevlüt C., kahvede oturduğu sırada belirlenemeyen nedenle tartıştığı karşı masada oturan Necati Harmankaya (43), Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’ün üzerine belindeki ruhsatlı tabancayla ateş açtı.

BİRİ KAHVEHANEDE, DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Ahmet Öksüz, olay yerinde Ayhan Yalçınkaya da kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

ZANLI YAKALANDI

Ağır yaralanan Necati Harmankaya ise yapılan ilk tedavinin ardından Konya'ya sevk edildi. Şüpheli Mevlüt C. ise suç aleti tabancayla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Soruşturma sürdürülüyor.