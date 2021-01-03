Konya'da kalp hastası genç, cami şadırvanında ölü bulundu

Elektrik dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki genç, abdest almak için girmek istediği şadırvanın girişinde ölü olarak bulundu.

Konya’nın Meram ilçesinde şadırvan girişinde yerde hareketsiz bir kişinin yattığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde adının Nevzat Çaycı (28) olduğu öğrenilen şahsın, hayatını kaybettiğini belirlendi.

BAŞINDA ÇARPMA İZLERİ GÖRÜLDÜ

Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda Nevzat Çaycı’nın MEDAŞ’ta çalıştığı ve şirkete ait aracının da yol kenarında park halinde olduğu anlaşıldı.

Cesette yapılan incelemede ise, şahsın başında çarpmaya bağlı olarak kan izlerinin olduğu tespit edildi.

ARAÇTAN KALP İLAÇLARI ÇIKTI

Nevzat Çaycı’nın kalp hastası olduğu ve 2 sene önce kalbine stent takıldığı öğrenilirken, şirket aracında da Nevzat Çaycı’ya ait kalp ilaçları bulundu.

Hayatını kaybeden Nevzat Çaycı’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

























