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    Konya'da kamyon, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

    Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden şahsın cenazesi morga götürülürken, yaralı kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 30.11.2021 - 17:05
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    Konya'da kamyon, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

    Konya'da sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen kamyon, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya-Aksaray yolunun 40.kilometresindeki bir otomobile çarptı.

    2 ÖLÜ: 1 YARALI

    Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ile yaralı, itfaiye ekiplerince yoğun kum fırtınası altında sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    Kazanın yaşandığı anlar kamerada.

    Konya'da kamyon, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

    Konya da kamyon, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı #1

    Konya da kamyon, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı #2

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    Konya da kamyon, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı #4

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