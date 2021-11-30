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- Konya'da kamyon, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da kamyon, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden şahsın cenazesi morga götürülürken, yaralı kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 30.11.2021 - 17:05
Konya'da sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen kamyon, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya-Aksaray yolunun 40.kilometresindeki bir otomobile çarptı.
2 ÖLÜ: 1 YARALI
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ile yaralı, itfaiye ekiplerince yoğun kum fırtınası altında sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı anlar kamerada.
Konya'da kamyon, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı