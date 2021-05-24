Konya'da damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü, elektrik akımına kapılarak can verdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ömer Faruk İncer, geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybetti. İncer, kum yüklü kamyonu boşaltmak için damperi kaldırdı. Damper, 31 bin 500 volt yüklü enerji akımının geçtiği belirtilen yüksek gerilim hattına temas etti.

VÜCUDU KAMYONA TEMAS EDİNCE..

Damperin gerilim hattına temas edip kamyonun lastiklerinin yandığını fark edince, araçtan inerek pet şişede bulunan suyla yangına müdahale etmek isteyen İncer, damperi indirmek için aracına yönelip vücudu kamyona temas edince, elektrik akımına kapıldı.

Konya'da kamyon sürücüsü elektrik akımına kapıldı VİDEO





ARKADAŞLARI MÜDAHALE ETTİ

Tesis çalışanlarının yaşanan olayı görüp akımdan temasını kesmek için müdahale etmek istediği esnada yere düşen ağır yaralı İncer, arkadaşları tarafından hemen yanı başındaki kum içerisine yatırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.





KURTARILAMADI

Tesise gelen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İncer, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İncer’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.





SORUŞTURMA BAŞLADI

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve elektrik dağıtım şirketi MEDAŞ ekipleri de olayın yaşandığı tesiste inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



