Konya’da kamyonet çalıp, husumetlisini öldürdü

Tehditle kamyonet çalan bir şüpheli, husumetlisini öldürdü. Polis, olay sonrası kaçan katili yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya’nın Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Cihangir Sokak'taki bir otelin önüne giden Medet M., yanında kimliği belirlenemeyen arkadaşıyla birlikte iddiaya göre A.S.'yi tabancayla tehdit ederek 42 AIG 724 plakalı kamyonetini alıp kaçtı.

Husumetlisini öldürdü, kaçtı

Birkaç sokak ilerideki Aybastı Sokak’a gelen Medet M., burada aralarında daha önceden husumet bulunan Halis Tatlı'ya (27) ateş ederek ortadan kayboldu.

Göğsünden ve sol bacağından yaralanan Tatlı, yakınları tarafından araçla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyonet bulundu, katil zanlısı yok

Tatlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

DHA’nın haberine göre Medet M.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, silah zoruyla alınan kamyoneti birkaç sokak ötedeki İstanbul Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu.