Konya'da kamyonet ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 11 yaralı

AA
Konya'nın Akşehir ilçesinde Taner K. idaresindeki kamyonet, Atakent Kavşağın'da kırmızı ışıkta bekleyen Servet Coşkun yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralıların durumu iyi
Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış