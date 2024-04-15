Konya'da kamyonet ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 11 yaralı
AA

Konya'nın Akşehir ilçesinde Taner K. idaresindeki kamyonet, Atakent Kavşağın'da kırmızı ışıkta bekleyen Servet Coşkun yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralıların durumu iyi

Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)